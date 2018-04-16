Для Путіна і Трампа: найгірше ще попереду – Bloomberg

Очолювані США удари по Сирії призвели до чергового загострення у відносинах між Москвою та Вашингтоном і вкотре привернули увагу до того, як швидко зв’язки між колишніми суперниками у «холодній війні» погіршилися.

Про це пише видання Bloomberg Politics.

Але російські ринки применшують цей найостанніший ризик, незважаючи на погрозу додаткових санкцій США щодо Росії. Чиновники не вагаються оголошувати, що найгірше вже позаду.

Проте є чимало причин хвилюватися. У Вашингтоні і Москві, високопосадовці майже повністю втратили надію на будь-яке покращення відносин між США і Росією. Кремль готує свою відповідь на найновіші санкції, які Вашингтон твердить не будуть останніми. Крім цього, можливе припинення участі США в іранській ядерній угоді лише загострить напругу на Близькому Сході.

Навіть якщо інвестори надіються на певне «затишшя» перед Чемпіонатом світу з футболу, яке проходитиме літом у Росії, навряд чи геополітика цьому сприятиме.

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