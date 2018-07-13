Запросили на обід, а він спалив хату – Трампа розкритикували за різкі заяви в Британії

Дональд Трамп шокував британські медіа своїми висловлюваннями, пише The Hill. «Це дипломатичний еквівалент ситуації, коли тебе запросили на обід, а ти спалив хату», - так охарактеризувало американське видання The Daily Beast перший день візиту президента США Дональда Трампа до Британії.

В четвер Трамп виступив з інтерв’ю, в якому припустив, що прем’єр-міністр Британії Тереза Мей зруйнувала Brexit. В інтерв’ю Трамп натякнув, що переговори стосовно можливої угоди в сфері торгівлі між США та Великобританією можуть не відбутись через план «м’якого Brexit», який провадить Мей. «Якщо вони таким чином проведуть угоду, ми, натомість, працюватимемо з Європейським Союзом, тому, це може зірвати угоду», - сказав Трамп в інтерв’ю The Sun. Трамп також похвалив основного суперника Мей – Бориса Джонсона, назвавши його чудовим лідером.

Британські парламентарі, які представляють різні партії, виступили з різкою критикою президента США.

Парламентар від консерваторів Сара Волластон заявила, що Трамп «навмисно образив» Мей в інтерв’ю виданню Sun і додала: «якщо ціною угоди є приєднатись до світогляду Трампа, то її не варто салачувати». Бен Бредшоу, законодавець-лейборист написав: «Наш прем’єр-міністр насітільки слабка, що розстелила червону доріжку перед людиною, яка її лише ображає».

Трамп змінив тон у спілкуванні з Мей під час зустрічі в п’ятницю. Трамп назвав відносини США та Великобританії «дуже, дуже міцними».

«Ми прибули вчора ввечері і у нас був обід, протягом якого, як я гадаю, ми сформували найкращі відносини. Ми говорили годину – півтори і це було справді чудово, а сьогодні ми обговоримо питання торгівлі та військового сектору», - наголосив президент в п’ятницю перед початком зустрічі з Мей.

«У нас справді гарні відносини», - додав президент США.

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