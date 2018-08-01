Трьом українським хакерам пред’явили обвинувачення в США

Трьох українців, пов'язаних із хакерською групою FIN7, відомою також як «Карбанак», було заарештовано в Європі у зв'язку з електронним зломом більш ніж ста американських компаній, що призвело до втрат на суму у десятки мільйонів доларів. На це вказують заяви посадових осіб США та судові документи.

За даними компанії з кібербезпеки Trend Micro, було встановлено зв'язок Fin7 із порушеннями, що торкнулися готелів Трампа, а також Whole Foods, Chipotle, Saks Fifth Avenue та Lord & Taylor.

Підозрювані, Федір Гладир, Дмитро Федоров та Андрій Колпаков, були заарештовані в Європі в період з січня по червень цього року, повідомило Міністерство юстиції США у середу.

Гладир перебуває під вартою в США. Уряд США також домагається екстрадиції двох інших.

Заступник міністра юстиції США Браян Бенчковскі заявив, що мішенями зловмисників були громадяни США, а також компанії, та що вони продавали викрадені дані споживачів, у тому числі інформацію про особисті кредитні картки.

Ейдріен Ніш, голова розвідки з питань загроз у BAE Systems, зазначив, що FIN7 є однією з найуспішніших у світі організацій у галузі кіберзлочинності, де працюють десятки людей, яким призначаються такі спеціалізовані завдання, як вторгнення в мережі, викрадення номерів платіжних карток та продаж даних на кримінальних форумах.

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