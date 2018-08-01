Італійська поліція заарештувала проросійських вербувальників для війни на Донбасі

Про це повідомляють італійські правоохоронні органи. Також відомо, що італійська поліція шукає місцезнаходження ще сімох вербувальників.

Деякі з підозрюваних мають зв'язки із командуванням неонацистського проросійського парамілітаристського угрупування "Русіч", що бере участь у військових діях на сході України.

Деякі з підозрюваних мають зв'язки із командуванням неонацистського проросійського парамілітаристського угрупування "Русіч"​

Минулого року минулого року у Сербії відкрили кримінальні провадження на 45 найманців, що воюють в Україні та Сирії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кремлівських найманців для Сирії можуть готувати на тій же базі, що і для війни в Україні. Кремль стверджує, що не має нічого спільного з російськими цивільними, які воюють в Сирії, однак, зафіксовано три нещодавні випадки, коли групи чоловіків прибували літаками з Дамаска прямо на військову базу в Молкіно. Це бачили журналісти Reuters.

Молкіно розташоване на південному сході Росії і служить базою для 10-ї спеціальної бригади, повідомляє Reuters з посиланням на офіційний кремлівський сайт.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Попри ЧС-2018, проросійські бойовики копають окопи