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Трамп заслуговує на Нобелівську премію – The National Interest

  • Голос Америки

Трампу, а не Обамі варто дати Нобелівську премію, переконаний директор з програм оборони американського дослідницького центру The National Interest Гаррі Казіаніс. Про це він написав в статті для FoxNews – новинного агентства, яке, на думку спостерігачів, найбільше цінує президент Трамп.

Після завершення саміту між диктатором Північної Кореї та президентом Південної Кореї, одне стало ясно: зустріч не відбулась би, якби не президент Трамп. І за це досягнення, президент Трамп заслужив Нобелівську премію миру, переконаний аналітик.

Звичайно, ми ще місяцями не знатимемо чи означатиме саміт покращення відносин на Корейському півострові і чи позбудеться Ким своєї ядерної зброї, пише Казіаніс.

Не можна бути наївними і вірити обіцянкам Кима без надійних доказів, адже він і раніше брехав.

Однак, жорстка позиція Трампа проти Північної Кореї і його успіх в схваленні економічних санкцій в ООН проди КНДР, на думку аналітика, зашкодили економіці цієї країни і змусили Кима сісти за стіл переговорів.

В 2009 році президент Обама отримав Нобелівську преію за ... гарні промови і великі плани принести мир світові, нагадує Казіаніс.

В 2015 колишній секретар Інституту Нобеля навіть визнав, що престижну премію було надано Обамі наперед – за досягнення, яких Інститут сподівався побачити від Обами. "Багато прихильників Обами вважають, що це було помилкою", - написав Геїр Люндестаг в своїх мемуарах.

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Що означають погляди та рукостискання Трампа, Макрона та Меркель на двосторонніх зустрічах? Відео
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Що означають погляди та рукостискання Трампа, Макрона та Меркель на двосторонніх зустрічах? Відео

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