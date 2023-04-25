Три прем’єр-міністри закликають перемогти Росію зараз, щоб не проливати кров в Центральній Європі

Якщо Росія переможе, а Україна впаде, то наступною може бути Центральна Європа, а отже “перемога над Росією зараз, в Україні, зменшить шанси того, що помічникам України доведеться пролити власну кров”, - таку заяву опублікували прем’єр-міністри трьох європейських країн у виданні Foreign Policy .

“Україна не хоче воювати з Росією. Ми також. Але стає все більш очевидним, що Росія давно вирішила, що вона воює з нами”, - пишуть у публікації “Вільний світ має продовжувати курс на Україну. Заморожений конфлікт чи часткова перемога нічого не вирішать” автори. Ними стали прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Стає все більш очевидним, що Росія давно вирішила, що вона воює з нами

За їх словами, протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи або погрожуючи застосувати силу, а також підриваючи демократичні інститути за допомогою політичної та гібридної війни. А його акт агресії проти України є лише проявом цих дій.

"Диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери свого злого впливу"

На думку європейських урядовців, перемога України “чітко дасть зрозуміти, що замороженим конфліктам і нескінченним війнам немає місця [у Європі]”. Крім того, політики вважають, що це б дало зрозуміти тиранам, що агресія не буде винагороджена, а диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери впливу.

Автори статті наголосили, що європейців надихнув візит президента США Джо Байдена до Варшави та Києва у лютому, де Байден підтвердив, що США віддані свободі в Європі — “і розуміють, як і ми, що Україна бореться за свободу всіх нас”.

Прем'єр-міністри запевнили у статті, що мають намір, як і США, продовжувати підтримувати Україну “до тих пір, поки російські війська повністю не вийдуть з її території, остаточно поклавши край реваншизму та імперіалізму Кремля”. А також наголосили, що мир можливий “лише на умовах України”.

Автори відзначають - заморожені конфлікти “є улюбленим способом Росії виграти час, вдаючи, що вона закінчує війну, яку розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності чи покращення безпеки, чи покращення економічних умов у довгостроковій перспективі”. Скоріше, пишуть автори, це дозволило б Росії перегрупувати та відновити свої сили, продовжуючи вести політичну війну та експортувати свою імперську ідеологію.

“Протягом усієї нашої історії ми пережили російський реваншизм, тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства. Протягом багатьох років жителі Центральної Європи застерігали від цих небезпек [...] Наша історія також навчила нас, що важливо протистояти злу і підтримувати тих, хто відбивається”, - нагадали прем’єр-міністри.

Нова енергія НАТО і неминучі запитання для липневого саміту

Вони відзначили появу “нової енергії” НАТО та готовність партнерів на Вільнюському саміту у липні відстоювати те, щоб “без жодних застережень чи застережень” Україна отримала всю необхідну зброю та фінансову допомогу для перемоги над Росію та повного відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.

Військова сила, жорсткі санкції, ізоляція Росії та трансатлантична єдність повинні залишатися ключовими принципами нашої стратегії.

“У Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі запитання щодо майбутнього альянсу, включаючи його відносини з Україною та майбутню стратегію щодо Росії”, - пишуть політики.

Діалог НАТО-Росія вони назвали “розмовою зі стіною”, що “не змінить російську поведінку”.

Військова сила, жорсткі санкції, ізоляція Росії та трансатлантична єдність повинні залишатися ключовими принципами спільної стратегії, - переконані автори статті.

"В історії є моменти, і це один із них"

“В історії є моменти, і це один із них, – підсумували урядовці. – Ось чому ми в Європі активізувалися, щоб зробити більше на користь об’єднаної Європи та відновлених трансатлантичних відносин. І тому ми маємо тримати курс на Україну, перемогти темні сили реваншизму та підтримувати Київ до перемоги”.

Посадовці привітали і ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду, а також висловили сподівання на продовження розслідування військових злочинів, скоєних в Україні та на конфіскацію російських активів і резервів, які на Заході оцінюються в 350-400 мільярдів доларів – для повоєнної відбудови України.

Настав час і створити спеціальний трибунал, який притягне російське вище керівництво до відповідальності за вчинений ними злочин агресії, – наголосили прем’єр-міністри.

Вони також поділяють стурбованість Вашингтона свободою та безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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