США розширили санкції проти ОРДЛО та постачальників турбін до Криму

Міністерство фінансів США оголосило про розширення існуючого переліку санкцій, введених проти Росії через її дії в Україні.

До санкційного переліку США було додатково включено 21 особу та 9 організацій.

Під санкції потрапило 11 професійних російських сепаратистів в Україні, зокрема так званих посадовців ДНР/ЛНР. Так, до санкційного переліку увійшов міністр вугілля та промисловості так званої ЛНР Олександр Мельничук, якого пов’язують з представником близького оточення Януковича Сергієм Курченком. Курченко також перебуває під санкціями.

Під санкції потрапив заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов та глава "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка, а також власне компанія "Технопромекспорт", йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США. Саме цю компанію підозрюють в здійсненні поставки турбін Siemens на електростанції в Криму.

Серед російських компаній, які потрапили під санкції, зокрема, є EVRO POLIS, компанія, пов’язана з Євгеном Пригожиним – російським олігархом, близьким до Путіна. Саме цю компанію підозрюють в тому, що вона сприяла корупційним надходженням для режиму Путіна, які той отримував у відповідь на допомогу Башару Асаду отримати контроль над сирійською нафтою, як повідомляє преса.

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