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Компанія General Electric уклала свою найбільшу угоду в Україні

  • Голос Америки
Укрзалізниця і Дженерал Електрик домовилися про тривалу співпрацю в оновленні українських тепловозів. Відео
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Укрзалізниця і Дженерал Електрик домовилися про тривалу співпрацю в оновленні українських тепловозів. Відео

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Міжнародна компанія "General Electric Transportation" та "Укрзалізниця" уклали рамкову угоду про співпрацю. Це - значна подія в модернізації транспортної інфраструктури України і дозволить країні посилити свою роль центру транспортування та торговельного коридору, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Укрзалізниця" і "General Electric Transportation" домовилися про тривалу співпрацю з оновлення українських тепловозів, повідомляє Українська служба «Голосу Америки» з Києва. Угода передбачає як закупівлю нових локомотивів, так і модернізацію існуючого парку. В "Укрзалізниці" називають сьогоднішній контракт найбільшою інвестицію в розвиток рухомого складу за часи незалежності України.

В рамках угоди "General Electric Transportation" поставить 30 вантажних локомотивів до України протягом десяти років, а також надаватиме послуги з їх обслуговування та ремонту. Угода передбачає закупівлю та лізинг локомотивів американського виробництва і модернізацію українських тепловозів.

Сума угоди становить один мільярд доларів. Це найбільша угода, яку уклала компанія в Україні за 80 років своєї співпраці з Україною.

“Під час моєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ми домовилися про те, що ми маємо наповнити україно-американські відносини конкретним змістом. І це відбулося. Ми домовились про співпрацю в оборонній сфері, в енергетичній сфері, в машинобудуванні, транспортному будуванні, в харчовій переробній промисловості. Домовились про збільшення американських інвестицій в Україну”, - наголосив на церемонії президент Петро Порошенко.

Українські аграрії і промисловці давно скаржилися на нестачу в країні вагонів і локомотивів. Через це, мовляв, продукцію, яку виготовили, не можуть вчасно доставити покупцю.

В "Укрзалізниці" виправдовувалися - нових тепловозів не закуповували останні 10 років. Наявна техніка - ненадійна і постійно ламається, ще й неекономна, споживає надміру багато пального. Партія локомотивів, яку поставить "General Electric Transportation" у співпраці з українськими підприємствами буде найбільшою з часу проголошення незалежності країни. Американці обіцяють максимально локалізувати виробництво в Україні. А це означає, збільшення замовлень для місцевих заводів.

"Угода засвідчує розширення нашої світової бази клієнтів і є багатообіцяючим кроком вперед у наших відносинах з "Укрзалізницею", що стане каталізатором для залучення міжнародного фінансування та пришвидшення економічного зростання в Україні", - заявив Рафаель Сантана, президент "GE Transportation".

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