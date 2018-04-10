Трамп назвав очолюване Мюллером розслідування щодо Росії «атакою на нашу країну»

Президент відреагував на обшуки в свого адвоката Майкла Коена, в ході яких було вилучено низку документів

Президент Трамп назвав обшуки у свого особистого адвоката Майкла Коена «полюванням на відьом», і заявив, що немає ніяких доказів змови між штабом його передвиборчої кампанії і Росією. Дональд Трамп також розкритикував команду спецпрокурора Роберта Мюллера, назвавши їх «найбільш упередженої групою людей». Президент не відповів на запитання журналістів, чи планує він звільнити Мюллера, але зазначив, що те, «що відбувається - ганьба і ми подивимося, що буде далі».



Особистого адвоката президента Трампа Майкла Коена підозрюють в порушенні законів щодо фінансування виборчої кампанії і в банківських махінаціях. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі зі справою.



Президент Трамп також заявив, що розслідування Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у вибори в 2016 році є «атакою на нашу країну».

Нагадаємо, що раніше федеральні агенти вилучили низку документів у Майкла Коена. Про це повідомив адвокат Коена - Стівен Раян. Він додав, що ордери на обшук були видані офісом прокурора США в південному окрузі Нью-Йорка, і що вони «частково» пов'язані з розслідуванням, яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер.



За твердженням Раяна, агенти вилучили «захищені адвокатською таємницею повідомлення», однак нічого не сказав з приводу інформації, що міститься в зазначених документах.



Він також заявив, що використання ордерів для обшуку було «абсолютно недоречно і непотрібно».



Коен - давній особистий адвокат Трампа. Останнім часом він привернув до себе увагу в зв'язку з виплатою $130 тисяч порнозірці Стормі Деніелс, яка стверджує, що у неї був інтимний зв'язок з Дональдом Трампом в середині 2000-х років.

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