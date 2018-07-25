Український уряд має робити все можливе для мешканців Донбасу – Волкер

Про це спецпредставник Держдепу США розповів в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

Український уряд має робити все, щоб його почуло населення на Донбасі. Люди, які живуть там, неймовірно страждають від багатьох проблем - говорить Волкер​

"Український уряд має робити все, щоб його почуло населення на Донбасі. Люди, які живуть там, неймовірно страждають від багатьох проблем від постачань води і перебоїв з електропостачанням, вимкнень мереж мобільного зв'язку, обмеження свободи пересування, фізичної небезпеки та хвороб" – заявляє Волкер.

Він наголошує, що мешканці Донбасу потребують максимальної підтримки від українського уряду. "Йому (уряду - ред. ГА) треба бути максимально активним, щоб показати цю підтримку" – додає спецпредставник Держдепу.

Волкер каже, що українському уряду ще треба пройти великий шлях, щоб перетворити Україну на "успішну та процвітаючу демократію". Втім, на його думку, за чотири роки зроблено вже багато.

Насправді, український уряд вже багато чого зробив. Протягом останніх чотирьох років в Україні відбувались реформи – від пенсійної до реформи національної безпеки, реформи антикорупційних судів, освіти - стверджує спецпредставник Держдепу США​

"Насправді, український уряд вже багато чого зробив. Протягом останніх чотирьох років в Україні відбувались реформи – від пенсійної до реформи національної безпеки, реформи антикорупційних судів, освіти тощо" – заявив Курт Волкер.

Втім, на його думку, зробити залишилось ще багато.

"Необхідно створити привабливий бізнес-клімат для інвестицій в Україні, забезпечити розвиток, боротись з корупцією, щоб і українці, і бізнесмени-іноземці відчували, що в Україні можна чесно вести справи. Отже, треба пройти ще великий шлях" – говорить Волкер.

За його словами, саме на цьому шляху має "сфокусуватись український уряд, щоб зробити Україну успішною та процвітаючою демократією з ринковою економікою, якою вона може бути".

Нагадаємо, що за словами спеціального представника Держдепу США у справах України Курта Волкера, США, Німеччина та Франція на відміну від Росії підтримують ідею масштабної миротворчої місії ООН на Донбасі.

26-го липня у Берліні зустрінуться політдиректори МЗС країн "нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію на сході України. На питання "Голосу Америки", що заплановано обговорити під час зустрічі і чого Україні варто від неї очікувати, Волкер відповів, що на цій зустрічі говоритимуть про те, як має виглядати миротворча операція ООН.

"Це питання, яке вже давно очікує на відповідь" – наголошує спецпредставник. "Росія запропонувала ідею, щоб ООН забезпечила захист моніторингової місії ОБСЄ. Втім, на думку США, Німеччини, Франції і України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку на ширшому рівні. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії" – розповідає Волкер.​

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