Україна і НАТО працюють разом для посилення безпеки в регіоні – постпред США Гатчісон в Києві

Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон перебуває в Україні, де виступила на 11-му Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» (Open Ukraine).

Вона заявила, що США підтримують прагнення України стати членом НАТО і вказала на виконання Річних національних програм як реальні кроки для досягнення прогресу у цьому напрямку.

США вже давно підтримують членство України в Альянсі

«Приєднання до НАТО не відбувається миттєво, кожна країна проходить різний шлях. Річна національна програма є реальним кроком для України, щоб досягти прогресу у своєму прагненні стати членом НАТО. Я хочу Вас запевнити, що ми будемо раді Вашим вступом в Альянс», - сказала Гатчісон.

У Twitter американський дипломат написала, що рада бути на Київському безпековому форумі, де обговорюється питання міцного партнерства НАТО з Україною. США вже давно підтримують членство України в Альянсі і заохочують до подальшого прогресу в реформах в сфері оборони і в боротьбі з корупцією.

При цьому вона назвала реакцію Росії на надання Україні членства в НАТО «не дуже гарною». Гатчісон навела приклад Чорногорії і набуття нею членства в Альянсі.

У ході свого візиту, Кей Бейлі Гатчісон також зустрілася з президентом Петром Порошенком. Про це вона написала у Twitter.

«Рада зустрічі з президентом Порошенком, під час якої висловила незмінну відданість США і НАТО справі збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Партнерство Україна-НАТО є важливим, оскільки ми працюємо разом задля посилення безпеки в регіоні», - написала постпред США Кей Бейлі Гатчісон.

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