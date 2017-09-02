25-річний чоловік загинув у Г’юстоні, намагаючись врятувати від повені кота своєї сестри

25-річний чоловік, якого вбило електричним струмом у водах, що затопили Г'юстон, загинув, намагаючись врятувати кота своєї сестри, заявила в п’ятницю ABC News його мати, Джоделл Пасек.

У вівторок Ендрю Пасек пішов до будинку своєї старшої сестри Аліси Пасек, щоб подивитися, чи все гаразд з її котом, якого, як він чув, залишили вдома, повідомила Джоделл Пасек телеканалу.

Чоловік наступив на електричний дріт із живленням по дорозі до будинку сестри. Ендрю Пасек мав «шпильки і стержні» в гомілці, які йому вставили після того, як він зламав ногу, розповіла його мати ABC News, і це зробило його магнітом для електричного струму, який протікав через воду.

Медексперт визнав смерть Пасека нещасним випадком через ураження електричним струмом, повідомляється у звіті. Джоделл Пасек зауважила, що вся електрика повинна бути вимкнена в таких випадках: «У той день все ще подавався струм у всьому районі, хоча на вулицях було по 4 фути води, а у дворі – 2 фути», інформує ABC News (foot – приблизно 30 сантиметрів).

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