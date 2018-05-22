"Північний потік 2" дозволить Росії встановити сенсори на дні Балтійського моря - Карпентер

"Важливо: "Північний потік 2" є не тільки спробою Росії зашкодити Україні, але він становить військові та розвідувальні ризики в Балтійському морі", - наголосив Майкл Карпентер, директор аналітичного Центру Байдена в США.

"Чи справді хтось думає, що Росія опиратиметься можливості встановити сенсори на дні Балтійського моря?", - додав аналітик в коментарі до заяви, що прозвучала від високопосадовця Державного департаменту США минулого тижня.

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік 2" створює ризики для розвідки та військових США, так як це дозволить Москві розмістити нові підслуховуючі і спостережні пристрої в Балтійському морі. Про це заявила Сандра Удкірк, високопосадовець Держдепу США, яка опікується питаннями енергетики під час свого перебування в Берліні минулого тижня, повідомляє Reuters.

Удкірк наголосила, що Конгрес минулого літа надав повноваження президентові вводити санкції проти ряду трубопровідних проектів Росії. Компанії "наражаються на посилений ризик санкцій", - заявила вона.

Однак, запевнила дипломат, Вашингтон схиляється до використання дипломатичних засобів, щоб зупинити "Північний потік 2".

"Коли ми говоримо про здатність урядів та компаній використовувати інфраструктуру для розміщення установок та технологій, які можуть прослуховувати і вести спостереження, то саме це викликає занепокоєння стосовно цього конкретного підводного проекту в Балтійському морі", - додала вона.

Удкірк також заперечила, що Вашингтон виступає проти трубопроводу, щоб допомогти експорту американського зрідженого газу.

Дивіться також: Звіт “Золото Москви: російська корупція у Сполученому Королівстві” – деталі