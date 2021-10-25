Голова ВООЗ: На заваді вакцинації стоять "політика та прибутки"

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив у неділю, що якщо країни не використовуватимуть ефективно існуючі інструменти для боротьби з пандемією, з нею не вдасться покінчити. "Пандемія закінчиться, коли світ вирішить покінчити з нею", - сказав Тедрос Адан Гебреєсус, виступаючи на Всесвітньому саміті охорони здоров'я, глобальному форумі, що вдібувся у Німеччині.

"У нас є всі необхідні інструменти - ефективні засоби охорони здоров'я та ефективні медичні інструменти. Але світ погано використав ці інструменти", - сказав Тедрос, звертаючись до учасників зі 100 країн світу.

Перешкодами на шляху до досягнення мети ВООЗ щодо вакцинації 40% населення кожної країни від коронавірусу є "політика та прибутки", сказав керівник ВООЗ, "а не виробництво".

"Країни, які вже досягли мети 40%, включно з усіма країнами G-20, повинні поступитися своїм місцем у черзі доставки вакцин на користь COVAX та африканського фонду придбання вакцин", - сказав Тедрос. COVAX - це міжнародна ініціатива співпраці, створена для справедливого розподілу вакцини проти COVID.

Гебреєсус також наголосив, що жодна країна не може покінчити із пандемією COVID-19 окремо від решти світу. "І жодна країна не може захистити здоров'я її власного народу, без співпраці для захисту інших народів. Разом!" - відзначив Гебреєсус у соціальній мережі Twitter.

Офіційний представник ВООЗ також закликав виробників вакцин "зробити пріоритетом та виконувати свої контракти з COVAX та AVAT [африканським фондом придбання вакцин]" та стати "набагато прозорішим щодо того, що куди спрямовується". AVAT-це ініціатива Африканського Союзу, спрямована на забезпечення доступу до вакцин проти COVID-19 по всій Африці.

Посадовець закликав виробників вакцин "обмінюватися ноу-хау, технологіями та ліцензіями та відмовитися від прав інтелектуальної власності".

Раніше Каррен Аттіа, дописувачка видання The Washington Post закликала адміністрацію США поділитись зі світом "рецептом" вакцини Moderna.

"Адміністрація США розтрубила про вакцини, які вона пожертвувала у світі. Але, коли багата країна вдається до пожертв у вигляді вакцин замість поширення знань це не добросердечна філантропія; це зверхність. Бідніші країни не просили благодійності у формі вакцин; вони від початку просили про справедливу нагоду", - відзначила оглядачка.

"Ми не просимо про благодійність, - сказав Тедрос, - ми закликаємо до розумних інвестицій у глобальне відновлення".

Як повідомляв "Голос Америки", раніше цього року адміністрація Байдена закликала відмовитись від патентного захисту на вакцини проти COVID-19. Така відмова має, за задумом адміністрації США, дозволити біднішим країнам виробляти препарати-аналоги запатентованих вакцин. Проти виступили фармацевтичні кампанії, ЄС, та ін.

У серпні фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer оголосили про підвищення цін на свої вакцини проти коронавірусу.

Ресурсний центр з питань коронавірусу при Університеті Джона Хопкінса повідомив у понеділок, що зафіксував 243,7 млн глобальних інфекцій COVID та майже 5 млн смертей у світі. За даними університету, було введено майже 7 мільярдів вакцин.

У статті використано матеріали The Washington Post.

Дивіться також: Пустеля поміж засніжених гір у штаті Колорадо