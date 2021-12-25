Українці виводять Україну на новий рівень. Вікно в Америку

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Українцям є чим пишатися. Від революційного досягнення в освоєнні Марсу до прогресивної технології друку імплантів людських кісток. Від сумлінного служіння в американській поліції до приємного приголомшення американських поціновувачів моди осучасненою українською вишивкою.



Історії про досягнення українців у США за рік, що минає, які ми підготували для вас в останньому випуску програми Вікно в Америку у 2021 році.



P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!



P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

