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Вікно в Америку

Українці виводять Україну на новий рівень. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Українці виводять Україну на новий рівень. Вікно в Америку
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Українці виводять Україну на новий рівень. Вікно в Америку

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Від революційного досягнення в освоєнні Марсу до прогресивної технології друку імплантів людських кісток. Від сумлінного служіння в американській поліції до приємного приголомшення американських поціновувачів моди осучасненою українською вишивкою.

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Українцям є чим пишатися. Від революційного досягнення в освоєнні Марсу до прогресивної технології друку імплантів людських кісток. Від сумлінного служіння в американській поліції до приємного приголомшення американських поціновувачів моди осучасненою українською вишивкою.

Історії про досягнення українців у США за рік, що минає, які ми підготували для вас в останньому випуску програми Вікно в Америку у 2021 році.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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