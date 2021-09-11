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9/11 – пожертвувати собою заради інших

  • Голос Америки
9/11 – пожертвувати собою заради інших
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9/11 – пожертвувати собою заради інших

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- Чому американські пілоти планували таранити, а не збивати захоплений терористами літак. Розповідає пілотеса, яка того дня була готова пожертвувати власним життям.

- Чому американські пілоти планували таранити, а не збивати захоплений терористами літак. Розповідає пілотеса, яка того дня була готова пожертвувати власним життям.

- Що відбувалося у метро, під вежами-близнюками коли перший літак врізався у Всесвітній торговельний центр. Згадує машиніст, який вивіз у безпеку сотні людей.

- Як американці вшановують пам'ять героїв 11 вересня.

- Що думають про свою місію в Афганістані американські військові, у світлі хаотичного виведення збройних сил з країни.

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