Ресторан української історії у Чикаго

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- Різнокольорові вареники, банош з білими грибами з України, власна наливка, історичні речі – офтальмолог із Чикаго годує американців українськими стравами та навчає історії та культурі України.

- Електромобіль 1949-го року випуску. У Каліфорнії знайшли спосіб поєднати минуле із сучасним.



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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

