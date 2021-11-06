Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Вікно в Америку

Ресторан української історії у Чикаго

  • Голос Америки
Ресторан української історії у Чикаго
Embed
Ресторан української історії у Чикаго

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Різнокольорові вареники, банош з білими грибами з України, власна наливка, історичні речі – офтальмолог із Чикаго годує американців українськими стравами та навчає історії та культурі України.

Показати коментарі

- Щеплення дітей від КОВІД -19 -і чи готові американські батьки вакцинувати дітлахів
- Різнокольорові вареники, банош з білими грибами з України, власна наливка, історичні речі – офтальмолог із Чикаго годує американців українськими стравами та навчає історії та культурі України.
- Електромобіль 1949-го року випуску. У Каліфорнії знайшли спосіб поєднати минуле із сучасним.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG