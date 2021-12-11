Між двома вогнями

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- «Я бачила, як людей саджали на вантажівки цілі родини, і люди плакали, з малими дітьми, їх вивозили на Сибір». Чому тисячі українців тікали від Радянської влади наприкінці другої світової війни. Як в еміграції берегли та передавали дітям мову, культуру та історію Батьківщини.



- Які отримані в українській школі знання допомогли українці добитися успіху в пластичній хірургії у США. Чим насправді найбільше займаються пластичні хірурги і скільки заробляють.



- Що треба аби з нуля побудувати успішну кар’єру в чужій країні.



- Скільки коштують ялинки у Сполучених Штатах і чому їх цього року не вистачає





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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



