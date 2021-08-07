Як українські тренери готують американських чемпіонів

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- Україна без медалей у спортивній гімнастиці на Олімпіаді, це вперше.

Кращі професійні умови змушують чимало тренерів залишати Україну. Так, лише у маленькому містечку в штаті Колорадо, в одній приватній школі працює п’ять українських тренерів. Найтитулованіший з них, дворазовий олімпійський медаліст Олександр Світличний



- Які закони найчастіше порушують українські іммігранти у США, скільки заробляє та яку зброю має американський поліцейський, розповідає Віталій Кобилянський правоохоронець з Філадельфії.



- Думали придбати вживане авто зі США? Ціни на них стрімко підскочили. У ділерів залишилося лише по кілька нових машин, раніше було сотні. У чому справа та коли ситуація нормалізується.



- У Каліфорнія епідемія безхатченків. Влада Лос-Анжелеса будує для них будинки з кондиціонерами. Як виглядають та скільки коштують такі будиночки.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

