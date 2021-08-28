Історії успіху українців у США

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- Українська кав’ярня у Колорадо - відкрити власну справу у розпал пандемії наважився емігрант з України Дмитро. Скільки часу у нього зайняло отримати усі необхідні дозволи та які карпатські чаї можна спробувати у нього.



- З якими проблемами найчастіше звертаються до адвоката емігранти з України коли потребують юридичної допомоги у Філадельфії.



- Народжена в родині українських біженців художниця з Техасу розповідає, як зростала у двох культурах, як бореться з агресією Росії в Україні, і що відчула коли вперше відвідала Батьківщину пращурів.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

