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Вікно в Америку

“Комуналка” для американців

  • Голос Америки
“Комуналка” для американців
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“Комуналка” для американців

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Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями. Хто там живе і скільки платить за ліжко.

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- Що приваблює американців до «Комуналкі» організованої українцями. Хто там живе і скільки платить за ліжко.

- Емігрантка з України прагне змінити Нью-Йорк та балотується до міської ради. Хто її підтримує та скільки тисяч доларів вона зібрала на свою кампанію.

- Чому у цьому місті у Західній Вірджинії немає мобільного зв’язку, а місцеві незадоволені появою бездротового інтернету.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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