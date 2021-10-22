Андрій Курков в гостях у Коліжанок

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- Над чим у США працює один із «Золотих письменників України»Андрій Курков та що він робив в гостях у каліфорнійських Коліжанок.



- Що мотивує чоловіка, який за своє життя здав кров вже 500 разів.



- Хто руйнує економіку узбережних районів США.



- А ви любите дикі квіті? Ця американка заробляє на них на життя.



- «Ковідні» усмішки особливі. Пандемія навчила людство посміхатися очима.



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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.





