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Андрій Курков в гостях у Коліжанок

  • Голос Америки
Андрій Курков в гостях у Коліжанок
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Андрій Курков в гостях у Коліжанок

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Над чим у США працює один із «Золотих письменників України» Андрій Курков та що він робив в гостях у каліфорнійських Коліжанок.

- Над чим у США працює один із «Золотих письменників України»Андрій Курков та що він робив в гостях у каліфорнійських Коліжанок.

- Що мотивує чоловіка, який за своє життя здав кров вже 500 разів.

- Хто руйнує економіку узбережних районів США.

- А ви любите дикі квіті? Ця американка заробляє на них на життя.

- «Ковідні» усмішки особливі. Пандемія навчила людство посміхатися очима.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.


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