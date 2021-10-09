Скільки коштують українські марки у США

Показати більше Show less

- Як у холодному та засніженому взимку Колорадо можливо створити тропічну Оазу де живить сотні алігаторів.



- Колекцію рідкісних українських марок і конвертів зібрав син емігрантів з України. Свою колекцію він оформив у пересувну виставку та у такий спосіб розповідає американцям про складну українську історію.



- 700 тисяч прапорців в центрі столиці - по одному в пам'ять кожного померлого від Ковід-19 американця .



- Бутік в якому не треба платити за одяг.



P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!



P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

