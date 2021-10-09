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Скільки коштують українські марки у США

  • Голос Америки
Скільки коштують українські марки у США
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Скільки коштують українські марки у США

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Колекцію рідкісних українських марок і конвертів зібрав син емігрантів з України. Свою колекцію він оформив у пересувну виставку та у такий спосіб розповідає американцям про складну українську історію.

- Як у холодному та засніженому взимку Колорадо можливо створити тропічну Оазу де живить сотні алігаторів.

- Колекцію рідкісних українських марок і конвертів зібрав син емігрантів з України. Свою колекцію він оформив у пересувну виставку та у такий спосіб розповідає американцям про складну українську історію.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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