Вагітність та вакцинація від КОВІД-19

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- Чи варто вагітним вакцинуватися від КОВІД-19? Уряд США поки що стримується від прямої рекомендації, чекає на більш масштабні дослідження.

Однак, експерти радять, а ця матір з Каліфорнії просто закликає щеплюватися після того, як сама та дитина опинилися на межі смерті. А як думаєте Ви?



- Коронавірус спричинив БУМ на нерухомість в Американській провінції. Цим скористалися мешканці невеличкого поселення українців у горах штату Нью-Йорк.



- Тарас Бульба у Каліфорнії. Диригент Максим Кузін популяризує українську класику у Сполучених Штатах. Максим переїхав до США у зрілому віці, маючи успішну кар’єру в Україні, і починав усе спочатку. Тепер керує солідним оркестром та вчить своєму мистецтву.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.





