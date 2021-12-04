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Вікно в Америку

Український паспорт для Американських собак

  • Голос Америки
Український паспорт для Американських собак
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Український паспорт для Американських собак

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Американські собаки з українськими ідентифікаційними жетонами. Винахідник із Дрогобича переніс український досвід на 100 мільярдний американський ринок.

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Американські собаки з українськими ідентифікаційними жетонами. Винахідник із Дрогобича переніс український досвід на 100 мільярдний американський ринок.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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