Український паспорт для Американських собак

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Чи варто усувати пам’ятники? Що з цього приводу думає прямий нащадок «усунутого» президента США Томаса Джефферсона.



У США нестача медиків – люди не витримують невпинного тиску пандемії.



Американські собаки з українськими ідентифікаційними жетонами. Винахідник із Дрогобича переніс український досвід на 100 мільярдний американський ринок.



Український голос на сцені Нью-Йорка – бас баритон Олександр Цимбалюк про особливості акустики опери Метрополітен та свій шлях до неї.





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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



