Тварин вакцинують від КОВІД-19

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- Чи можливо народитися у США українцем - як виховати у дітей іммігрантів любов до історичної Батьківщини
- У цьому місці випробовували марсоходи, тут унікальні умови спостерігати за зоряним небом, а влітку сюди збираються любителі гірськолижних спусків.
- Як у США вирішують проблему харчових відходів на місцевому рівні.
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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.
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