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Тварин вакцинують від КОВІД-19

  • Голос Америки
Тварин вакцинують від КОВІД-19
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Тварин вакцинують від КОВІД-19

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Які тварини хворіють на КОВІД і чи потрібно їх вакцинувати. Зоопарки у США починають щеплювати тварин спеціально розробленою вакциною.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.


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