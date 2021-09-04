Чого американці можуть навчити українців у футболі

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- Більше вихідних для людства – мета яку український програміст Олег Рогінський намагається досягти за допомогою штучного інтелекту. Його компанію оцінили у понад мільярд доларів.



- Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко приємно здивувалися побувавши у футбольній академії в Чикаго, де займаються переважно діти емігрантів з України. Що думає Дем’яненко про перспективи цих дітей одного дня захищати кольори збірної України та який досвід мають американців, що може стати на користь українцям.



- Як правильно готувати стейк – рецепт від справжнього техаського ковбоя.

Що подають до м’яса у Техасі, і чому кухня цього штату унікальна.





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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

