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Чого американці можуть навчити українців у футболі

  • Голос Америки
Чого американці можуть навчити українців у футболі
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Чого американці можуть навчити українців у футболі

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Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко приємно здивувалися побувавши у футбольній академії в Чикаго, де займаються переважно діти емігрантів з України.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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