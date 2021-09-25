Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Сучасне українське мистецтво у США

  • Голос Америки
Сучасне українське мистецтво у США
Embed
Сучасне українське мистецтво у США

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Яке мистецтво купують американські колекціонери і що потрібно аби твори українських художників продавалися у США Чи раді американці біженцям з Афганістану Планета палає, навіщо американські вчені вивчають дим Заради чого у Нью-Йорку 21 сторіччя налагодили вітрильний торговельний шлях

  • Яке мистецтво купують американські колекціонери і що потрібно аби твори українських художників продавалися у США
  • Чи раді американці десяткам тисяч біженців з Афганістану
  • Планета палає, навіщо американські вчені вивчають дим
  • Заради чого у Нью-Йорку 21 сторіччя налагодили вітрильний торговельний шлях

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG