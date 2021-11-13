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Вікно в Америку

Як у США підтримують ветеранів

  • Голос Америки
Як у США підтримують ветеранів
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Як у США підтримують ветеранів

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Як уряд США підтримує ветеранів, що врятувало пораненого солдата від самогубства і який досвід можливо варто перейняти українській державі.

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- Як уряд США підтримує ветеранів, що врятувало пораненого солдата від самогубства і який досвід можливо варто перейняти українській державі.

- Очисники великого міста – до них ставляться з презирством, а вони запорука чистого міста і довкілля.

- Мініатюрне мистецтво – на створення однієї марки йде 2-3 роки, а інколи і десять .
- Скручування сигар – унікальна професія яка практично не змінилась з часу відкриття Америки.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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