Як у США підтримують ветеранів

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- Як уряд США підтримує ветеранів, що врятувало пораненого солдата від самогубства і який досвід можливо варто перейняти українській державі.



- Очисники великого міста – до них ставляться з презирством, а вони запорука чистого міста і довкілля.



- Мініатюрне мистецтво – на створення однієї марки йде 2-3 роки, а інколи і десять .

- Скручування сигар – унікальна професія яка практично не змінилась з часу відкриття Америки.



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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

