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Вікно в Америку

Індик по українсько-американськи

  • Голос Америки
Індик по українсько-американськи
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Індик по українсько-американськи

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Як приготувати святкового індика - традиційну страву на День подяки. І скільки коньяку додавати у журавлиний соус, який подають з індичкою.

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- Як приготувати святкового індика - традиційну страву на День подяки. І скільки коньяку додавати у журавлиний соус, який подають з індичкою.

Детальний рецепт приготування Індика від Марії опублікуємо наступного тижня. Слідкуйте за нашими публікаціями.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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