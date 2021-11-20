Індик по українсько-американськи

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- Скільки коштують у США фальшиві довідки про щеплення від КОВІД-19 і чому вони паперові.



- Цей емігрант з України створив компанію, яка наймає на роботу колишніх ув’язнених. Навіщо і що вони виготовляють.



- Як приготувати святкового індика - традиційну страву на День подяки. І скільки коньяку додавати у журавлиний соус, який подають з індичкою.



Детальний рецепт приготування Індика від Марії опублікуємо наступного тижня. Слідкуйте за нашими публікаціями.



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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



