Росія стверджує, що США намагаються відгородити американців від росіян «візовою стіною»

Росія повідомила в суботу, що США намагалися відгородити росіян «візовою стіною» після того, як двом артистам балету Великого театру відмовили в оформленні віз у Нью-Йорку.

Міністерство закордонних справ висловило жаль з приводу рішення Сполучених Штатів про відмову у видачі віз російській примі-балерині Ользі Смірновій та соло-танцюристу Якопо Тіссі, які повинні були виступати на гала-концерті в Лінкольн-центрі.

«Це не відбулося навіть під час холодної війни», – сказано в повідомленні міністерства на їхньому веб-сайті.

«Але сьогодні впливові сили в США, надто заняті спробами важко тиснути на Росію, не зупиняються ні на чому... Вони намагаються відгородити американців від росіян «візовою стіною», як ми сказали раніше, роблячи подорожі наших громадян до США практично неможливими», – говориться в повідомленні.

Великий театр Москви заявив, що не може коментувати, оскільки він не організовував турне та не мав інформації щодо заяв на отримання візи.

«Оскільки робоча віза також не була видана для італійського громадянина Якопо Тіссі, ми хочемо думати, що це пов'язано з процесуальними формальностями, а не з політичною напруженою ситуацією», – сказано в повідомленні прес-служби.

Посольство США у Москві не відразу відреагувало на запит на коментар.

У п'ятницю Кремль сказав, що Сполучені Штати навмисно ускладнюють отримання американських віз членам екіпажу компанії «Аерофлот» після того, як Міністерство закордонних справ Росії заявило, що не може відкинути можливість того, що перельоти між двома країнами доведеться припинити через ситуацію.

Дивіться також: Студія Вашингтон. У США вимагають визнати Росію країною-спонсором тероризму