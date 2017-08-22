Спецпредставник США Волкер у Литві зустрівся з головою МЗС Лінкявічюсом

Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер зустрівся у Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав сам Лінкявічюс.

«Привітав доброго друга посла Волкера. Трансатлантична єдність і принципова позиція – ключ до припинення російської агресії проти України», – написав Лінкявічюс.

Волкер здійснює триденну поїздку, у рамках якої він 21 серпня у Мінську провів закриту зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Сурков назвав цю зустріч корисною і конструктивною. За його словами, дискусія відбулася в тоні взаємної поваги і зацікавленості, без ілюзій і упередженості.

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Волкер після зустрічі, що відбулася за зачиненими дверима, не коментував її перебігу чи результатів.

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Очікувалося, що він висловить свій погляд вже у столиці Литви Вільнюсі, куди він вирушив із Мінська. У Вільнюсі Волкер провів переговори з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрема щодо зупинення бойових дій на Донбасі.

23 серпня спецпредставник США щодо України поїде до Києва, де приєднається до глави Пентагону Джима Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

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