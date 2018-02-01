Напруга між Трампом та розвідкою США зростає - ЗМІ

Президент Трамп та деякі республіканці виступають з різкою критикою ФБР та Міністерства юстиції США – установ, які завжди користувались особливою повагою в США, пише AFP.

Демократи переконані, що такі заяви є спробою зашкодити розслідуванню спеціального прокурора Мюллера стосовно можливих зв’язків команди Трампа з Росією.

Республіканці заявляють, що ФБР та Міністерство юстиції США не мали повноважень на проведення спостережень у рамках розслідування російської справи. Республіканці в Комітеті з закордонних справ Палати представників підготували таємний звіт з цього приводу і оголосили про намір добиватись оприлюднення цієї інформації. Це – незвично, адже Комітет, як правило, виступає проти розкриття секретної інформації, зазначає AFP.

Розмовляючи з парламентарями після промови у вівторок, Трамп заявив, що він на 100 відсотків підтримує розкриття цієї інформації.

Демократи переконані, що підготований звіт є однобічним і спрямованим на те, щоб зашкодити розслідуванню можливого втручання Росії до виборів у США, яке проводить комітет. У відповідь демократи підготували власний звіт, однак республіканці в Комітеті проголосували за те, щоб заблокувати його публікацію.

Міністерство юстиції закликало Трампа не оприлюднювати документ республіканців і ФБР заявило, що "має вагомі застереження стосовно того, що до звіту не було включено важливі факти, і це вплинуло на його правдивість".

CNN відзначило, що така заява голови ФБР є виявом незалежності директора ФБР Кристофера Рея, який захищає роботу бюро навіть ризикуючи розгнівати президента.

"Він цінує свою роботу більше, ніж лояльність президенту", - відзначив колишній прокурор США Піт Бхарара в коментарі CNN.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі, звільнений Трампом, свідчив, що Трамп звертався до нього, щоб засвідчити лояльність президенту. Трамп також запитував колишнього заступника директора ФБР Ендрю Маккейба про те, як той голосував на виборах 2016 року, повідомляє The Washington Post.

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