Що роз’єднує американських українців на виборах президента США. Вікно в Америку

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- Чи варто повертати дітей до школи і як не допустити поширення коронавірусу поміж школярів.
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- Чим незадоволений 39-й президент США Джимі Картер у свої 96 років
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