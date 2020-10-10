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Що роз’єднує американських українців на виборах президента США. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Що роз’єднує американських українців на виборах президента США. Вікно в Америку
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Що роз’єднує американських українців на виборах президента США. Вікно в Америку

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За кого і чому голосують американці українського походження у штаті Флорида, одному з вирішальних для виборів президента США.

- За кого і чому голосують американці українського походження у штаті Флорида, одному з вирішальних для виборів президента США штатів.

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