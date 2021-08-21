Як українські дипломати першими позбулися УРСР

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- Цікава історія визнання України на міжнародній арені. Чому відповідь генсека ООН здивувала українських дипломатів, як вони розлютили росіян, хто пошив перший синьо жовтий прапор, як він з’явився в ООН, чому плакав Леонід Кравчук і до чого тут дві пляшки горілки.



- Чим варто пишатися українцям за 30 років Незалежності, на погляд колишніх послів США в Україні.



- Благодійна організація зі США ровесниця української Незалежності, продовжує допомагати Україні вже три десятиліття.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

