Як заробити гроші на свята. Вікно в Америку

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P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.