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Вікно в Америку

Як заробити гроші на свята. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Як заробити гроші на свята. Вікно в Америку
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Як заробити гроші на свята. Вікно в Америку

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- Вареники, ковбаса та голубці – як запорука фінансової стабільності українських громадських установ у США.

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P.P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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