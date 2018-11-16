Як американські університети готують студентів до кар’єри

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Під час навчання в американському коледжі я отримала цікавий досвід роботи у відділі кар’єрних послуг. Мені випала можливість побачити зсередини, як студентам у США допомагають зробити перші кроки на шляху до їхніх професійних цілей.

Хоча ефективність роботи окремих кар’єрних центрів може відрізнятися, загалом вони виконують важливу місію, яка доповнює завдання університету – працевлаштувати випускників. Відділи кар’єри надають студентам базові знання та підтримку на шляху до пошуку свого місця на ринку праці. Основними напрямками їхньої роботи є індивідуальні консультації, організація заходів і налагодження зв’язків із працедавцями.

Робота один-на-один зі студентом

Директор відділу, в якому мені випало працювати, проводив більшу частину робочого дня, консультуючи студентів. Багато людей приходило до нього, щоб попрацювати над своїм резюме чи супровідним листом, порадитися щодо того, яку кар’єру вибрати, чи підготуватися до співбесіди на роботу.

Я також скористалася можливістю індивідуальної розмови й отримала відгук на своє резюме, а також рекомендації щодо того, як використати освіту та досвід, здобуті в Україні, щоб розпочати кар’єру в США. Крім того, ми обговорили мої результати онлайн-тестування, що використовується для вибору професії.

Тестування заслуговує окремої уваги. Коледж, у якому я навчалася та працювала, закупив спеціальну комп'ютерну програму з детальним опитуванням, що оцінює сильні та слабкі сторони людини, аналізує її зацікавлення та здібності. Після того, як виконаєте тест, ви отримаєте рекомендації щодо того, на яких сферах самовдосконалення потрібно поставити пріоритет, а також вам буде запропоновано перелік професій, які б могли вам підійти.

Мене вразило, що в програму внесли найновіші професії! До кожної з них входять опис роботи, приблизна зарплата, необхідний рівень і тип освіти. Людина, що використовує ресурс, має змогу побачити, на основі якої інформації, наданої нею самою, програма вибрала саме ці професії.

Програма полегшує роботу радників із кар’єри. Вони також можуть направляти студентів на інші ресурси, де можна знайти інформацію щодо різних професій. Центри можуть мати власні бібліотеки, веб-сайт і навіть базу даних випускників, які готові обговорити власну кар’єру з тими, хто перебуває в пошуку.

Посередництво між працедавцями та потенційними працівниками

Кар’єрні центри також надають інформацію щодо того, де і яким чином шукати роботу чи стажування. Часто такі офіси мають власну базу даних із вакансіями від місцевих працедавців та служать місцем зустрічі двох сторін. Студентам надається ексклюзивний доступ до внутрішнього порталу університету, де можна переглядати оголошення про роботу, завантажити своє резюме, реєструватися на події та призначати зустріч із радником чи рекрутером.

Кар’єрний відділ мого коледжу проводить різні заходи, які допомагають молодим людям у їхніх професійних починаннях, як-от ярмарки кар’єри, куди приходять представники багатьох місцевих організацій, та майстер-класи з пошуку роботи, написання резюме та інші: «Як одягатися на співбесіду», «Як підготуватися до інтерв’ю на роботу», «Як використовувати соціальні медіа для пошуку роботи».

Іноді кар’єрні центри зберігають індивідуальні файли студентів із рекомендаційними листами викладачів. Вони можуть надсилати їх потенційним роботодавцям та університетам, якщо студент про це попросить.

Нерідко послуги з кар’єри залишаються доступними для людей навіть після випуску з навчального закладу.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2016 році, кількість студентів, які зверталися по допомогу в такі відділи, зросла останніми роками:

50 років тому – 35% випускників;

2000-2009 роки – 55%;

2010-2016 роки – 61%.

Я вважаю, що українські вищі навчальні заклади вигравали б від впровадження та розширення роботи кар’єрних центрів, особливо якщо робити це якісно, з урахуванням особливостей національного ринку праці та міжнародних трендів. Університети нерідко дають гарну теоретичну базу, але недостатньо готують студентів до викликів і завдань сучасного світу.

Дивіться також: 5 необхідних кожному навичок, які дає американська освіта. Відеоблог