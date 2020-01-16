Експерти закликають перевірити, чи законно Аваков надав охорону американцю Льву Парнасу

Надання охорони МВС України громадянину США Льву Парнасу – це дивно, і розслідування має це прояснити. Так коментує листування Арсена Авакова з Львом Парнасом колишній високопосадовець Пентагону, а нині старший директор Центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер.

"Що стосується гарантій безпеки, які були надані Льву Парнасу в Україні, я просто вважаю це неймовірним і дивним. Те, що громадянин США, який бере участь у подібній політичній операції, може отримати гарантії високого рівня від чиновника в українському уряді, я вважаю це дивним. Мені хотілося б дізнатися більше, оскільки я не знаю конкретики, але розслідування, сподіваюся, прояснить хоча б частину цього", - розповів "Голосу Америки" Карпентер.

На якій підставі глава МВС надав охорону Льву Парнасу, і хто оплачував ці послуги, - задається питанням громадська організація "Центр протидії Корупції". На своїй сторінці у Фейсбук Центр оприлюднив заяву: "Якщо ця охорона була державна, то на якій підставі державний орган України охороняв приватного іноземного громадянина?"

Крім співпраці з Руді Джуліані, за даними видання Reuters, Лев Парнас працював кілька місяців перекладачем для юристів Дмитра Фірташа.

"Лев Парнас - приватний громадянин іноземної держави. ... Надати державну охорону такій особі незаконно. Це зловживання владою Арсена Авакова", - написала серед іншого на сторінці у Twitter виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

На прохання журналістів американського видання Buzzfeednews прокоментувати надання охорони американцю Льву Парнасу, речник Авакова відповів: "Без коментарів".

У вівторок Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив у справі імпічменту президента Трампа нові документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом до Конгресу США.

Документи, серед іншого, містять обмін повідомленнями між Львом Парнасом, українськими посадовцями та американськими діячами.

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