Білий дім оприлюднив першу телефонну розмову Трампа із Зеленським

У п’ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала місце 21 квітня. Це не повна стенограма дзвінка, йдеться у повідомленні Білого дому, а нотатки присутніх під час розмови працівників Білого дому та Ради з національної безпеки.

На початку розмови президент Трамп вітає Зеленського із перемогою.

«Я думаю, ти зробиш чудову роботу. В мене багато друзів в Україні, які Вас знають і яким Ви подобаєтеся. У мене багато друзів із України і вони очікували – відверто – що Ви виграєте вибори. Ви дійсно зробили неймовірне», - говорить Трамп.

Він порівнює власну перемогу із перемогою Зеленського, кажучи, що вони роблять «неймовірний прогрес у США», і що він переконаний, що Зеленський буде «фантастичним президентом».

Зеленський дякує президента Трампа за привітання.

«Ми, Україна, – незалежна країна, незалежна Україна. Ми робитимемо все для людей. Ви, як я сказав, чудовий приклад. Ми сподіваємося, що зможемо розширити далі нашу роботу, так як Ви це зробили. Ви завжди будете також великим прикладом для багатьох. Ви великий приклад для наших нових керівників. Я б також хотів би запросити Вас, якщо це можливо, на інавгурацію. Я знаю, наскільки Ви зайняті, але якщо Ви зможете приїхати на інавгурацію, це буде чудово, чудова річ, якщо ви зможете бути з нами у цей день».

Дональд Трамп йому відповідає, що він це розгляне.

«Дайте нам дату. Щонайменше, до вас приїде наш чудовий представник. Чи більше ніж один представник від Сполучених Штатів буде з вами у цей великий день. Тож, принаймні, з вами буде хтось на дуже великому рівні. Дійсно, неймовірний день для неймовірного досягнення».

Володимир Зеленський дякує та говорить, що Україна варта того, аби Трамп її відвідав особисто.

«Не існує слів, аби описати, наскільки чудова наша країна. Наскільки приємні, теплі та привітні наші люди, наскільки смачна та чудова наша їжа, наскільки чудова Україна. Слова не можуть описати нашу країну. То буде найкраще, якщо Ви самі її побачите. Отже, якщо ви зможете приїхати, це буде чудово. Знову ж, я запрошую Вас приїхати».

Президент Трамп каже, що він погоджується із описом Зеленським України.

«Коли я володів (конкурсом) Міс Усесвіт, у них завжди були чудові люди. Україна завжди була дуже добре представлена. Коли Ви вже влаштуєтеся на посаді і будете готові, я б хотів Вас запросити у Білий дім. У нас буде багато речей, про які поговорити, але ми залишатимемось з вами».

Президент Зеленський дякує за запрошення.

«Наша ціла команда і я з нетерпінням чекаємо цього візиту. Ще раз дякую за привітання. І я думаю, що це буде чудово, якщо Ви зможете приїхати і бути з нами у цей дуже важливий день інавгурації. Результати неймовірні. Вони дуже вражаючі для нас. Це буде просто фантастично, якщо Ви зможете приїхати і бути з нами в цей день».

Дональд Трамп відповідає, що незабаром вони дадуть відповідь щодо візиту, і що обидва президенти незабаром побачаться у будь-якому разі, та просить передати привіт від нього українському народу та його родині. Зеленський бажає Трампу безпечної подорожі. Лідери прощаються один з одним.

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