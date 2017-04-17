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Як добиватися мрій у Голлівуді варто повчитися в українки Джулії Мельник.
Цього року вона не лише почала займатися в престижній Голлівудській школі гриму – Cinema Make Up School, але також є кращою у класі. На роботи Джулії рівняються, сама ж дівчина залишається скромною й амбітною водночас. Вона мріє отримати заповітну статуетку Оскара за кращий грим і відкрити власну школу протезного гриму в Україні. Але все це було б не можливим, якби через невдалі спроби потрапити до школи вона здалася. Про силу таланту й наполегливості, а також про те, чому ніколи не можна відмовлятися від мрії – в нашій наступній історії з Лос-Анджелесу від Тетяни Харченко.
Вона завжди робить роботи дуже високої якості
Такою її не впізнала б і рідна мама. Українка Джулія Мельник сидить замурована під кількома кілограмами альгінату й бинтів. Всі жертви задля того, щоби зняти зліпок обличчя дівчини. Її вчитель – один із кращих гримерів Голлівуду – Майк Спатола перевіряє маску на готовність.
«Ще трохи потерпіти і буде готово. Надуй щоки… покрути головою, і – спробуй виймати своє обличчя. Нахиляйся і тягни обличчя звідти! Іще! Ще! От і маєш!» - каже вчитель. «Ти гаразд?» - питають дівчину. «Тільки подивіться – вона досі жива!» - каже Майк.
Я би дуже хотіла вступити в юніон і зробити так, щоби Україна мною гордилася
Радісна і стомлена Джулія відмивається від альгінату. Далі – її черга робити зліпки із однокласниці. Хоча такі слова як силікон, альгінат чи цемент мало у кого викликають асоціації з красою – саме з них гримери створюють маски для майбутніх кінообразів. Основи про те, як їх виробляти Джулія вивчила ще в Києві. Щоби потрапити в Голлівуд на навчання вона неодноразово подавалася на конкурс. Проте лише останній, зроблений нею образ монстра, подібний до персонажів із «Ігор престолів», підкорив серця – при чому одразу: і журі, й глядачів. Готуючи однокласницю до того, щоби знімати зліпок її обличчя, Джулія пригадує, як робила це вперше в Україні.
«Зараз я наношу на вії й брови вазелін. Бо якщо перед тим, як робити зліпок обличчя забути їх нанести. Можна взагалі позбавити людину і брів, і вій, особливо, коли використовувати гіпс. У мене якось таке було, я забула їх нанести, а мій брат не побрився...» - пояснює українська студентка голлівудської школи гриму Джулія Мельник.
Задля захисту усім студентам, яких готують до цієї процедури одягають спеціальні шапочки. Далі швидкими рухами збивають альгінат із водою в піну. Все – мастика для зліпка готова.
Вона завжди найкраща з нас усіх у класі, щоб ми не робили
Кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Харченко пояснює: Після того, як на модель одягають латексну шапочку, на все про все у студентів залишається шість хвилин – за цей час їм потрібно нанести матеріали на обличчя моделі.
Наносити суміш треба дуже швидко й обережно. По-перше, щоби вона не загусла, ще один важливий момент – у масці студентам доволі важко дихати – каже Майк Спалота.
«Я трохи клаустрофоб. Мені не подобається бути в закритому просторі, тож коли зліпок робили з мого обличчя – це було страшнувато. Сьогодні у класі також чоловік троє дуже боялися, панікували і навіть тремтіли. Хоч боятися їм було нічого. Адже ми поряд і за потреби – можемо зняти з людини всі матеріали. Просто у людей є цей страх пастки. Плюс матеріали достатньо тяжкі. Ось це все важить десь кілограмів чотири», - розповідає Майк.
Майкл Спатола лише зрідка підходить подивитися на роботу Джулії. Він справжня зірка Голлівуду. В доробку має беззаперечну репутацію, й роботу над гримом у таких класичних кінофільмах як: «Повернення живих мерців», «Едвард Руки-Ножиці» й «Термінатор-2». Але і в поведінці, і в голосі – жодної зверхності. Більше того – каже – українська учениця Джулія стала окрасою його класу.
«Вона завжди робить роботи дуже високої якості. На відміну від багатьох новачків вона також знає міру й коли саме треба зупинитися в роботі, щоби та виглядала максимально реалістичною. Її роботи такі професійні, що завжди викликають у мене гордість за неї. Я радий, що вона в нашому класі, бо люди як вона – з гарними навиками й добрим характером, зазвичай, підносять рівень усього класу», - каже викладач.
Італійський однокурсник українки Руджеро каже - на Джулію в класі справді рівняються.
«Вона завжди найкраща з нас усіх у класі, щоб ми не робили. Вона настільки досконала, але водночас сором’язлива й прямолінійна. Також, мені здається, що найголовніша річ про Джулію, враховуючи нинішню ситуацію в Україні це те, що винятково завдяки своїм зусиллям вона нині тут. Тому, що вона заслуговує бути саме тут», - каже однокурсник Джулії Руджеро Какамо.
Ну, і звісно, я хочу отримати «Оскар»
Час від приїзду Джулії до Голлівуду збігає швидко. Її навчання закінчується вже в травні. Але наполеглива українка мріє про те, щоб до повернення на батьківщину не лише повчитися, але й попрацювати в Голлівуді.
«Після навчання я хотіла б попрацювати на Голлівудських фільмах, я би дуже хотіла вступити в юніон і зробити так, щоби Україна мною гордилася, і читала про мене в американських титрах. Ну, і звісно, я хочу отримати «Оскар».
На Україну у Джулії окремі плани. Після того, як набереться достатньо досвіду в США, вона мріє повернутися додому й відкрити вдома свою власну школу гриму.
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