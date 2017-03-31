Зміну політики США щодо Сирії засудили сенатори Маккейн і Ґрем

Посол в ООН Ніккі Гейлі заявила, що пріоритетом США більше не буде наполягання на усуненні Асада від влади

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що США більше не зосереджуватимуть увагу на позбавленні президента Сирії Башара аль-Асада влади як попередньої умови для врегулювання шестирічної громадянської війни в цій країні.

За повідомленням інформаційного агентства Reuters, у розмові з журналістами Гейлі заявила, що для США більше не є пріоритетним питання, як позбутися Асада.

«Наш пріоритет полягає у тому, щоб по-справжньому подивитися на те, як ми вирішуватимемо проблеми, і з ким ми повинні працювати, щоб дійсно змінити життя людей у Сирії», - заявила постпредставник США.

«Ми не можемо неодмінно зосереджуватися на Асаді у той спосіб, як це робила попередня адміністрація», - додала вона.

Два впливові сенатори від Республіканської партії, Джон Маккейн з Аризони і Ліндсі Ґрем зі штату Південна Кароліна різко засудили очевидну зміну політики США щодо Сирії.

Маккейн і Ґрем, в окремих заявах, назвали цю позицію адміністрації Трампа «саморуйнівною» і «грубою помилкою».

Сенатор Ґрем вказав, що відмова від вимоги про усунення Асада є «грубою помилкою» і стане нищівним ударом по сирійській опозиції і «великою нагородою для Росії та Ірану».

У четвер держсекретар Рекс Тіллерсон, виступаючи в Анкарі, сказав, що майбутнє Асада «має вирішити сирійський народ».

Реагуючи на заяву держсекретаря, Маккейн висловив глибоку стурбованість і наголосив, що слова Тіллерсона «залишають поза увагою трагічну реальність, що сирійці не можуть вирішити долю Асада або майбутнє своєї країни, коли їх убивають».

«Я надіюся, що президент Трамп дасть чітко зрозуміти, що Америки не піде цим саморуйнівним шляхом», - сказав він. Маккейн, який є головою комітету Сенату з питань збройних сил, додав, що союзники США можуть вбачати в цій політиці угоду з Асадом і Росією, яка запечатана порожньою обіцянкою співпраці в боротьбі з тероризм.

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