В Україні найнижчий у Європі рівень вакцинації - ВООЗ

За останні 60 років вакцинація врятувала більше дитячих життів ніж будь-яка інша медична процедура - йдеться в спільному повідомленні з нагоди Європейського тижня імунізації доктора Сюзанни Якаб, директора ВООЗ по Європі та доктора Вітеніса Андрюкайтіса, Єврокомісара з питань охорони здоров'я.
Імунізація дозволила подолати таку хворобу як віспа, яка до 1980 року була однією з найбільш спустошливих хвороб світу. Від кіру вмирало 2,6 мільйони людей на рік до кампанії імунізації введеної в 1980 році.
Ситуація катастрофічна, але динаміка позитивна
В Україні ситуація з імунізацією залишається катастрофічною.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, охоплення вакцинами в Україні є найнижчим в Європі. На 2016 рік в Україні було вакциновано лише 46% дітей при потребі в 95%. В цьому році ситуація з закупівлями вакцин поліпшується і очікується 90-відсоткове охоплення вацинацією, повідомила заступник міністра охорони Здоров’я Оксана Сивак.
"Ситуація катастрофічна, але динаміка позитивна" - прокоментував ситуацію лікар Євген Комаровський.
"Вчасна вакцинація надає найкращий захист саме тоді, коли це набйльш потрібно", - твердить Всесвітня організація охорони здоров'я
Успіх програми імунізації в першу чегру залежить від налаштованості батьків, підкреслює МОЗ України.
За останні рокі, підтримка імунізації в Україні значно зросла - 74% батьків наразі позитивно ставляться до вакцинації своїх дітей
За останні рокі, підтримка імунізації в Україні значно зросла - 74% батьків наразі позитивно ставляться до вакцинації своїх дітей, що значно краще ніж 41% батьків які підтримували вакцинацію в 2014 році.
Все ж, ця цифра нижче ніж 82% батьків які підтримують обов'язкову вакцинацію школярів від кіру, краснухи та свинки в США. Такий високий рівень підтримки вакцинації в Америці тримається незважаючи на настрої, які зокрема віддзеркалили заяви президента Трампа про «вагання стосовно вакцинації» озвучені під час його президентської кампанії, повідомляє Дослідницький Центр США Pew Research. Загалом 88% американців вважають що переваги щеплення переважають ризики.
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