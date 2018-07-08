Держдеп США: "Уряд Росії продовжує тиск на свободу преси та незалежність ЗМІ"

"Уряд Росії продовжує тиск на свободу преси та незалежність ЗМІ. Ми засуджуємо вибіркові атаки на Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL) та Голос Америки (VOA) за російським законом про "іноземних агентів", йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Більш того, 3 липня Державна Дума зробила черговий крок до схвалення законодавства, яке б розширило використання визначення "іноземний агент" по відношенню до ЗМІ на окремих осіб, які беруть участь у створенні матеріалів для ЗМІ. Цей законопроект міг би надати російському уряду новий інструмент для переслідування незалежних журналістів та блогерів через їхню роботу.

Сполучені Штати знову закликають російський уряд дотримуватися зобов’язань Росії за Гельсінським заключним актом та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, який вимагає поваги до основних свобод, включаючи свободу вираження поглядів".

Заяву було опубліковано на сайті Державного департаменту США 6 липня.

5 липня районний суд Москви наклав на Радіо Свобода штраф у розмірі 100 000 рублів (це майже 42 тисячі гривень). Суд заявив, що Радіо Свобода не дотримується вимог закону, який регулює діяльність засобів інформації, визнаних урядом «іноземними агентами».

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