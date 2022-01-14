"Якщо не існує справжньої кризи, яка підходить їхнім потребам, вони її створять" - речник Пентагону про дії Росії

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у п’ятницю підтвердив повідомлення про те, що американська влада має інформацію про підготовку ймовірного вторгнення до України з боку Росії.

«Ми однозначно бачили цей сценарій раніше. Зокрема, у 2014 році із нелегальною анексією та окупацією Криму. Не вдаючись у деталі, - ми дійсно маємо інформацію, яка свідчить про те, що Росія уже активно працює над тим, аби створити передумови до потенційного вторгнення в Україну. Зокрема, ми маємо інформацію, що вони розмістили групу оперативників, щоб провести «операцію під чужим прапором» (false flag operation), - операцію, що має вигляд атаки на російськомовних людей в Україні, як виправдання для вторгнення», - сказав Джон Кірбі.

Прес-секретар Пентагону додав: «Ми вже маємо додаткову інформацію, що росіяни та агенти впливу уже починають фабрикувати «провокації з боку українців» у державних медіа і в соцмережах, намагаючись наперед виправдати і створити передумови для вторгнення. Я не можу вдаватись у більші деталі, але сподіваюсь, те, що ми можемо так упевнено говорити вам про це, ви можете бути певні у достовірності тієї інформації, яку ми маємо, яка, ми переконані, дуже достовірна. Знову таки, ми бачили це раніше від Росії - якщо не існує справжньої кризи, яка підходить їхнім потребам, вони її створять. Тож ми стежимо за цим».

«Звісно, ніхто не хоче бачити нове вторгнення до України», - зазначив Кірбі і наголосив, що все ще сподівається, що залишається «час і місце» для дипломатичного вирішення ситуації, адже, за його словами, американська сторона вважає, що російський президент Володимир Путін все ще не ухвалив остаточного рішення щодо своїх подальших дій.

Представник Міноборони США також нагадав, що президент Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки у раді нового вторгнення. Він також підкреслив, що США продовжать надавати Україні оборонну допомогу. На уточнююче запитання журналістів про те, чи можуть ці дії готуватись без відома президента Росії Володимира Путіна, Кірбі висловив обережне припущення, що, беручи до уваги попередній такі дії, без відома найвищого керівництва Кремля це не здійснюється.

Кірбі не уточнив, чи згадані ним оперативники належать до «групи Вагнера» чи інших угруповань.

Що ж до того, чи останні кібератаки в Україні належать до цих «операцій під чужими прапорами», Кірбі зауважив: «Думаю, зарано говорити, що це частина «операції під чужими прапорами», - це були руйнівні кібератаки, ми поки не можемо назвати відповідальних за них. Але знову таки, це частина сценарію, який ми вже бачили від Росії у минулому».

За словами Кірбі, «можна припустити, що завдання таких атак – підірвати працездатність, змінити курс дій, змусити дії й рішення влади України, не кажучи вже про те, щоб залякати». «Більшість з цих вебсайтів вже відновили роботу, як я розумію, але, думаю, існує чимало причин» для таких атак.