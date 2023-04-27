Французькі політики продовжують бути мішенню російських шпигунів, незважаючи на останні зусилля правоохоронців придушити операції Москви у Франції.

Французькі спецслужби виявили низку російських шпигунів, які намагалися зв’язатися з французькими законодавцями протягом останніх місяців. У зв’язку з цим була проведена робота з підвищення обізнаності серед парламентарів про ризики іноземного втручання, пише видання Politico, посилаючись на стенограмами парламентських слухань, оприлюднені в четвер.

Керівник національної розвідувальної служби Франції (DGSI) Ніколя Лернер попередив депутатів на слуханнях у лютому, що «кілька десятків офіцерів із трьох російських розвідувальних служб» використовують дипломатичне прикриття, щоб проникнути в політичну систему Франції.

Парламентський комітет розслідує іноземне втручання у Францію від грудня. Створення комітету було ініційоване торік ультраправою партією «Національне згуртування».

Десятки сторінок інтерв’ю з працівникам розвідки розкривають масштаб російських шпигунських операцій у Франції. Вони, прикладом, містять відомості про агента, який видавав себе за студента, щоб отримати уроки з математики у французького інженера, а інший використовує бразильський паспорт, щоб проникнути в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

«Ми регулярно контактуємо з депутатами на їхні прохання або за нашою ініціативою, щоб підвищити обізнаність і, якщо необхідно, повідомити їм, з ким вони контактують», — заявив Ніколя Лернер, голова DGSI.

Разом з тим, він вказує на «значне скорочення» кількості російських шпигунів, які діють у Франції з початку війни в Україні. За словами Лернера, операції Москви у Франції були згорнуті в рамках «найзначнішої контррозвідувальної операції агентства за десятиліття», яка призвела до висилки 35 російських дипломатів, 6 шпигунів і закриття представництва Росії в Раді Європи в Страсбурзі.

Іноземне втручання у світ політики стало гарячою темою дискусій у Франції після початку повномасштабної війни РФ в Україні, коли кілька політиків потрапили під пильну увагу за ймовірні зв’язки з Росією. Під час своєї передвиборчої кампанії президент Франції Еммануель Макрон звинуватив ультраправу лідерку Марін Ле Пен у «залежності від російської влади» після того, як її партія взяла кредит у російському банку.

Відповідаючи на запитання члена парламенту від партії Ле Пен «Національне об’єднання», чи перебувають якісь французькі партії чи політики під іноземним впливом, глава DGSI сказав, що йому не відомо про політичну партію, яка була б «об’єктом організованого та систематичного втручання». Від додав, що радше спецслужби працюють з індивідуальними випадками «зваблення» чи «особистої позиції».

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці березня Міністерство юстиції США висунуло звинувачення у шпигунстві та шахрайстві проти 37-річного росіянина Сергія Черкасова, який видавав себе за бразильця.

У звинуваченні йдеться, що Черкасов, видаючи себе за іншу особу, навчався в університеті у Вашингтоні, отримав візу для перебування у США і намагався отримати інформацію про формування політики США щодо російського повномасштабного вторгнення, перед тим, як воно відбулось. Потім, Черкасов полишив США і намагався отримати стажування в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

В матеріалі використані джерела Politico