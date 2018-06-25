У разі війни з Росією, США та НАТО можуть бути не готові до вторгнення, через бюрократію в Європі - WP

У випадку збройного конфлікту з Росією, найпотужніша армія світу може "застрягнути у заторі", пише авторитетне американське видання The Washington Post.

"Військові автомобілі "Хаммери", можливо, будуть змушені сповільнювати рух на вузьких європейських дорогах; американські танки можуть проломити заіржавілі мости, не здатні витримати їхню вагу; загони солдатів можуть затримати на паспортному контролі та на залізниці", попереджує видання.

Хоча, в разі проголошення війни, чимало бар'єрів зникнуть, головна проблема залишиться через бюрократію та погану транспортну інфраструктуру у Європі.

"У НАТО є лише кістяк сил, розгорнутих у країнах-членах, які мають кордон з Росією. Силам резерву необхідно буде пройти сотні миль. І затримки [...] могли б дозволити Росії захопити територію НАТО в країнах Балтії, поки американське військове командування заповнювало б 17 анкет, необхідних для перетину території Німеччини і Польщі", - пише газета.

Видання, спираючись на повідомлення від оглядачів, зазначає, що в Білому домі проводили принаймні одну військову гру, в якій моделювалася війна з Росією в Європі, і логістичні помилки призвели до поразки НАТО.

У понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберґ також говорив про цю проблему. "Мобільність військ - одна з найбільш нагальних проблем. Ми повинні бути здатні швидко рухатись територією Європи, за необхідності. І протягом останніх чотирьох років, ми інвестували 2 мільярди євро у різноманітні інфраструктурні проекти, включаючи поліпшення портів і доріг".

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