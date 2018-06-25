Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У разі війни з Росією, США та НАТО можуть бути не готові до вторгнення, через бюрократію в Європі - WP

У випадку збройного конфлікту з Росією, найпотужніша армія світу може "застрягнути у заторі", пише авторитетне американське видання The Washington Post.

"Військові автомобілі "Хаммери", можливо, будуть змушені сповільнювати рух на вузьких європейських дорогах; американські танки можуть проломити заіржавілі мости, не здатні витримати їхню вагу; загони солдатів можуть затримати на паспортному контролі та на залізниці", попереджує видання.

Хоча, в разі проголошення війни, чимало бар'єрів зникнуть, головна проблема залишиться через бюрократію та погану транспортну інфраструктуру у Європі.

"У НАТО є лише кістяк сил, розгорнутих у країнах-членах, які мають кордон з Росією. Силам резерву необхідно буде пройти сотні миль. І затримки [...] могли б дозволити Росії захопити територію НАТО в країнах Балтії, поки американське військове командування заповнювало б 17 анкет, необхідних для перетину території Німеччини і Польщі", - пише газета.

Видання, спираючись на повідомлення від оглядачів, зазначає, що в Білому домі проводили принаймні одну військову гру, в якій моделювалася війна з Росією в Європі, і логістичні помилки призвели до поразки НАТО.

У понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберґ також говорив про цю проблему. "Мобільність військ - одна з найбільш нагальних проблем. Ми повинні бути здатні швидко рухатись територією Європи, за необхідності. І протягом останніх чотирьох років, ми інвестували 2 мільярди євро у різноманітні інфраструктурні проекти, включаючи поліпшення портів і доріг".

Дивіться також: Греція і Македонія вирішили 27-річну суперечку. Відео

Греція і Македонія вирішили 27-річну суперечку. Відео
Embed
Греція і Македонія вирішили 27-річну суперечку. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG