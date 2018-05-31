Асад пригрозив підтримуваним США Сирійським демократичним силам військовими діями

Президент Сирії також заявив, що США і Росії ледь вдалося уникнути конфронтації в його країні





Президент Сирії Башар аль-Асад попередив підтримувані США курдські сили, що він готовий застосувати силу, щоб повернути під своє управління третю частину країни, яку вони контролюють.



«Єдина проблема, яка залишилася в Сирії, - це Сирійські демократичні сили», - заявив Асад в інтерв'ю російській телекомпанії RT в четвер.



«Ми маємо намір вирішувати її двома способами, - продовжив він. - По-перше, ми відкрили двері для переговорів. Оскільки більшість їх - це сирійці, напевно, вони люблять свою країну і не хочуть бути маріонетками в руках іноземців».



«Тому один з варіантів - це жити разом один з одним, як сирійці, - заявив Асад. - Якщо це не вийде, то нам доведеться звільняти ці території силою».



«Це наша земля, і звільнити її - наше право і обов'язок. Американці повинні піти. Рано чи пізно вони підуть», - сказав він.



Асад також сказав, що російським і американським військовим ледь вдалося уникнути конфронтації в Сирії.



«Ми були близькі до прямого конфлікту між російськими силами і американськими силами, - сказав він. - На щастя, цього вдалося уникнути, але не завдяки мудрості американського керівництва, а завдяки мудрості російського керівництва».

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