Війна з КНДР забиратиме 20 000 життів щодня - екс-високопосадовець Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США

Нова війна на Корейському півострові сягне небаченого рівня руйнувань і затьмарить 16 років бойових дій на Близькому Сході. Про це на сторінках видання Breaking Defense попередив Роб Ґівенс, експерт з національної безпеки США в аналітичному центрі Defense Priorities, колишній бригадний генерал ВПС США, який працював спеціальним помічником голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США та заступником Об'єднаного комітету начальників штабів з питань операцій військ США у Кореї.

"Втрати Північної Кореї будуть жахливими. За оцінками, ми завдаватимемо Півночі втрат у 20 000 осіб щодня протягом конфлікту", - пише Ґівенс.

Експерт також наголошує на здатності КНДР завдати важких втрат як військовим США, так і Південної Кореї. Ці втрати, за обсягом, можуть бути співставними із можливими втратами самої КНДР. Загалом, відзначає експерт, у разі війни з Північною Кореєю неможливо буде уникнути масових втрат серед цивільних.

Все що їздить, стріляє і може завдати шкоди - буде знищено. Можна лише уявити, що робитиме Північ

"Людей охопить "жах" по мірі того, як гинутимуть та отримуватимуть каліцтва тисячі людей. За деякими оцінками, КНДР, лише у Сеулі у перші дні конфлікту КНДР, зможе завдавати втрат у 20 000 осіб щодня. Богатирські зусиллі обмежити втрати серед цивільних, свідками яких ми стали на Близькому Сході, не вдасться повторити. Ми будемо діяти за законами збройного конфлікту, але значних втрат невинних життів не вдасться уникнути через те, де КНДР розміщатиме, чи ховатиме зброю", - пише військовий.

Ґівенс відзначає, що американським військовим, авіації та флоту доведеться мати справу із хоча і застарілими, але ефектвиними військовими силами КНДР та населенням, яке сприйматиме війська США, як окупантів.

Якщо вони зневіряться, можуть використати і атомну зброю... Лише уявіть, якою у такому випадку буде наша відповідь

"Ми не вдаватимемомся до невибіркового знищення міст, як це мало місце під час Другої світової війни, але докладемо усіх зусиль, щоб накрити відкриті долини та вузькі проходи, які війська КНДР будуть використовувати для консолідації сил та поступу. Все що їздить, стріляє і може завдати шкоди - буде знищено. Можна лише уявити, що робитиме Північ", - попереджає про жахіття війни Ґівенс.

"Сили КНДР ймовірно зрівняють із землею більшість Сеулу... Їх підводні човни... здатні топити кораблі союзників. Спецпризначенці КНДР наводнять територію Південної Кореї... Вони без розбору валитимуть балістичними ракетами по американських військових базах, можливо, дипломатичних об'єктах у регіоні. Вони можуть використати біологічну та хімічну зброю, яка не є надто ефективною проти військових, але завдає великих втрат цивільним... Якщо вони зневіряться, можуть використати і атомну зброю... Лише уявіть, якою у такому випадку буде наша відповідь", - пише військовий експерт.

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