Данфорд: військові варіанти проти КНДР - тільки у разі провалу санкцій

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд заявив у понеділок, що військові можливості, які готують Сполучені Штати для захисту від Північної Кореї, застосовуватимуться тільки у разі провалу дипломатичних та економічних санкцій.

Про це повідомили в понеділок в офісі президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

Генерал Данфорд зробив таку заяву під час 50-хвилинної зустрічі з південнокорейським президентом, в ході якої також обговорювалися питання провокаційних дій Північної Кореї.

Данфорд перебував у Сеулі, де розмовляв з південнокорейськими військовими чиновниками, включно з міністром оборони Південної Кореї Сон Ян Му. З Південної Кореї Данфорд поїде до Китаю, а відтак до Японії.

Останніми місяцями напруження посилилося через побоювання, що КНДР близька досягнення свої цілі - спроможності вчинити ядерний удар по континентальній території США.

Минулого тижня Північна Корея і США обмінялися словесними погрозами військових дій. Пхеньян заявив, що має намір розробити план щодо здійснення удару по американському острові Гуам.

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