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Країни НАТО розпочали масштабні навчання у Середземному морі

  • Голос Америки
На фото: Британський авіаносець "Королева Єлизавета", що бере участь у навчаннях НАТО поблизу берегів Португалії, 27 травня 2021 (AP Photo/Ana Brigida)

У Середземному морі розпочалися навчання НАТО "Удар Нептуна" (Neptune Strike) за участі американської авіаносної ударної групи та сил країн Альянсу.

Маневри проводяться з 2020 року і не призначені для відпрацювання будь-яких можливих сценаріїв, пов'язаних із Україною, заявив минулого тижня прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Водночас, НАТО оголосило напередодні про відправлення додаткових кораблів та винищувачів союзникам по Альянсу у Східній Європі - як стримуючий фактор і з можливістю відправити ще більше, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Минулого тижня Міністерство оборони Росії оголосило про проведення власних навчань у січні-лютому, зокрема у Середземному морі.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, США можуть спрямувати декілька тисяч військових до Східної Європи з метою стримування Росії, - написали американські медіа із посиланням на власні джерела. Серед пропозицій посадовців Пентагону - відправка туди від 1000 до 5000 військових. Плани спрямувати більше військових до України не розглядаються, йдеться в публікації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки"

Пентагон наказав привести у стан підвищеної готовності 8500 військових для можливої відправки у Європу. Відео
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Пентагон наказав привести у стан підвищеної готовності 8500 військових для можливої відправки у Європу. Відео

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